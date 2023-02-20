Все горнолыжные трассы на Красной Поляне закрыли из-за лавинной опасности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курорт Красная Поляна, Сочи

На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи закрыли все трассы из-за угрозы схода лавин. Как сообщает пресс-служба курорта в Telegram, в ближайшие три дня в городе будут проходить обильные снегопады, из-за чего трассы будут заблокированы. Их планируют открыть для катания 23 февраля.

На разных курортах разное строение рельефов, соответственно, разная степень лавинной опасности. На курортах отличается даже температура воздуха, что формирует связи в снежных слоях, что в свою очередь влияет на лавинную обстановку. Мы в текущих погодных условиях не можем открыть большее количество трасс, так как это опасно прежде всего для вашего катания! <...> По прогнозу обильные снегопады будут идти и 20, 21, 22 февраля, а после — только солнечные дни, — говорится в сообщениях Красной Поляны.

Ранее в Сети появилось видео со снежной лавиной, которая снесла мост через ручей недалеко от санно-бобслейной трассы на курорте Роза Хутор. На кадрах видно, как огромная куча снега несет металлическую конструкцию вниз с горы. На тот момент на трассе никто не занимался. Пресс-служба МЧС России заявила, что «ничего страшного не происходит».