Врачи с помощью компьютера поставили москвичам 1,5 млн диагнозов

https://static.news.ru/photo/7ecb85b4-c05f-11eb-9a0e-96000091f725_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Московские врачи поставили уже полтора миллиона диагнозов с помощью искусственного интеллекта (ИИ) — системы поддержки принятия врачебных решений. Теперь к ней могут подключиться и медики из регионов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Её цитирует пресс-служба столичной мэрии.

Коллегам из регионов будет полезно познакомиться с инструментами единой цифровой платформы. Один из них — это система поддержки принятия врачебных решений. Сервис уже прочно вошёл в ежедневную практику врачей городских поликлиник, которые поставили с его помощью 1,5 млн предварительных диагнозов, — заявила Ракова.

Система поддержки принятия врачебных решений начала работать во всех городских взрослых поликлиниках Москвы в октябре 2020 года. Один из её модулей — сервис, предлагающий три наиболее вероятных диагноза на основе жалоб пациента. Он основан на клинических протоколах, разработанных главными специалистами Москвы и федеральными экспертами на базе клинических рекомендаций и международных стандартов.

Ранее сообщалось, что в поликлиниках Москвы появится чат-бот на основе искусственного интеллекта, который будет опрашивать пациента перед приёмом и загружать данные в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Это позволит врачам сократить время, которое они тратят на сбор анамнеза.

После того как пациент запишется на приём, он получит СМС со ссылкой на форму опроса для предварительного сбора информации и истории болезни. Жалобы можно указать в свободной форме, а затем ответить на задаваемые чат-ботом вопросы. Во время приёма врач сможет скорректировать предварительно собранные данные, если пациент даст уточнения.