Впервые в России: в Петербурге выходили малыша весом в 320 граммов В Петербурге выходили малыша весом в 320 граммов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Петербургские врачи выходили малыша, родившегося в январе этого года весом всего 320 граммов. Ребенок появился на свет в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий на 22-й неделе беременности, рассказал «Петербургскому дневнику» главврач больницы, доктор медицинских наук Александр Гостимский. По его словам, это самый маленький спасенный в России.

Можно, наверное, уже раскрыть секрет, что в реанимации новорожденных нашей больницы лежит самый маленький спасенный в России <...> Да, сейчас можно сказать, что его уже выходили, — сказал Гостимский.

По словам главврача, при рождении малыш был размером с ладошку, сейчас он набирает вес, видит, дышит, питается. В больнице проведет еще несколько месяцев.

Главное — он живет. Такого в России еще не было. У нас вообще замечательные реаниматологи, — подчеркнул Гостимский.

Ранее в туалете торгового центра на Свободном проспекте в Москве посетители нашли тело новорожденного. Личность матери установлена, ей 27 лет, сейчас она находится в больнице. Предварительно, плод был недоношенным и соответствует 10–12 неделям беременности. Прокуратура начала проверку.