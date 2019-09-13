https://static.news.ru/photo/67c5bc8a-d57f-11e9-b019-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ежегодный молебен к началу учебного года в школе № 22 города Волжский Волгоградской области отменили по требованию некоторых родителей, рассказала директор учреждения Ольга Новожилова. По её словам, богослужение обычно проводилось не во время уроков.

Решение отказаться от традиционного мероприятия приняли после получения двух писем от возмущённых родственников детей, передаёт РИА Новости .

По договорённости с отцом Александром Копейкиным (настоятель одного из храмов в Волжском. — Ред.) он приходил и для всех желающих детей и родителей проводил молебен на начало учебного года. В этом году такой молебен мы поставили, нам по «электронке» прислали два родителя свои возмущения по этому поводу. <...> В связи с этим от молебна отказались, — прокомментировала ситуацию Новожилова.

Она добавила, что в образовательном учреждении также проводятся занятия по изучению православной культуры по согласованию с родителями.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в одной из школ Волжского первый урок заменили на молебен. Службу якобы заставляли посещать всех учеников, кроме детей из мусульманских семей.

Как писал News.ru, отец одного из учащихся школы № 2 города Жуковка Брянской области обратился в городской департамент образования из-за молебна, на котором перед началом уроков обязали присутствовать всех детей.