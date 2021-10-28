Воробьёв назвал процент не привитых от COVID-19 в Подмосковье

80% госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье не вакцинированы. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Его слова приводит РИА Новости.

Мы проанализировали сегодня, очередной раз мы видим на койках восемь человек из десяти, то есть 80% невакцинированных, и как правило, это 50+, — цитирует его агентство.

Он добавил, что категории людей старше 50 и старше 60 болеют «очень серьёзно», а те, кто не привился, «болеют тяжело».

Накануне глава Подмосковья напомнил, что люди старше 60 лет имеют повышенный риск заболеть. По его словам, власти должны сберечь человека и позаботиться о нём. Воробьёв выразил надежду, что в нерабочие дни, введённые с 30 октября по 7 ноября, жители останутся дома или смогут изолировать себя.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселёв сравнил непривитых от коронавируса жителей России с социопатами. По его словам, в стране умирают именно невакцинированные.