Воробьёв назвал число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/3f6203e6-96e2-11ea-8659-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждый день больницы Подмосковья принимают от 600 до 750 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Сложность заключается в том, что у нас по-прежнему высокие [показатели] госпитализации. В день мы госпитализируем 600–700–750 пациентов, — рассказал губернатор в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

По его словам, сейчас в регионе активно выписывают пациентов, но отрицательной динамики пока не наблюдается.

Некоторые дни очень близко к нулю, но пока не всё гладко, — подчеркнул Воробьёв.

Он отметил, что основной проблемой в регионе остаётся кадровый вопрос. Поэтому власти продолжают искать и приглашать на работу врачей.

В пятницу, 15 мая, в Московской области от коронавируса излечился 481 человек. Это является рекордным суточным приростом. Общее число выздоровевших составило 2468 человек. Всего в регионе зафиксировано 25 525 случаев заболевания. Умерли 253 человека.

NEWS.ru писал, что с начала пандемии коронавируса в Подмосковье приехали 3038 заболевших. Эти люди не проживали постоянно и не были зарегистрированы в Московской области, сообщили в подмосковном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.