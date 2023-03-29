Вооруженные люди напали на РОВД в Чечне

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Вооруженные люди совершили нападение на РОВД в Гудермесе в Чеченской Республике, сообщает Telegram-канал Readovka. Отмечается, что в результате перестрелки с представителями полиции двое нападавших были убиты. Позже в официальном Telegram-канале главы региона Рамзана Кадырова появилась информация о том, что спецслужбами региона проводилась операция по нейтрализации преступников. Глава Чечни пояснил, что злоумышленники отказались сдаваться и совершили попытку скрыться.

Совместно со спецслужбами силовыми Чеченской Республики отрабатывалась оперативная информация о двух преступниках в частном секторе Гудермеса. В ходе спецоперации по их нейтрализации было оперативно определено их местонахождение. Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнём оба уничтожены, — написал Кадыров.

Он добавил, что никто из сотрудников силовых структур, а также гражданских лиц не пострадал. По его словам, «Гудермес живет спокойной жизнью».

Ранее неизвестные напали на пост ДПС в Ингушетии, обстреляв его из автоматического оружия около полуночи. Инцидент произошел возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии. В результате атаки один сотрудник полиции, находившийся на посту при исполнении служебных обязанностей, получил огнестрельное ранение. Проводится расследование.