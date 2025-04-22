Свалки в российском городе завесили баннерами с надписью «Гордимся» Свалки в центре Волгограда завесили патриотическими баннерами к 9 Мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свалки на трех улицах в центре Волгограда завесили патриотическими баннерами с надписью «Гордимся», сообщает V1.RU. «Мероприятия по благоустройству» стоимостью почти полтора миллиона рублей, как следует из публикации, проводят к приезду президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в День Победы.

Отмечается, что на проведение работ был объявлен аукцион, начальная стоимость лота — 1 млн 497 тысяч 400 рублей. Однако победителем стала компания, которая являлась единственной участницей торгов. Закупка проходила в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Ранее пресс-служба управления ФСБ по Волгоградской области сообщала, что в Волгограде сотрудники спецслужб пресекли захват здания местной администрации. Силовиками был задержан 34-летний ранее судимый местный житель, которого завербовали украинские спецслужбы.

Уточняется, что мужчина самостоятельно вышел на контакт с членами организаций, контролируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины. Волгоградец ради помощи им предоставлял террористам информацию об осужденных, которые отправились в зону проведения специальной военной операции.