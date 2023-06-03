Военэксперт назвал главную цель ударов ВСУ по территории России Военэксперт Матвийчук: ВСУ наносят удары по России, чтобы спровоцировать госпереворот

Фото: МО Украины

Основной целью ударов Вооруженных сил Украины по российским территориям является создание условий для цветной революции или государственного переворота, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он считает, что атаки ВСУ провоцирует жителей страны предъявлять властям претензии и требовать защиты.

Главная задача — создать условия, при которых местное население [России] начнет предъявлять претензии центральной власть: давайте, ребята, защищайте нас. И, в перспективе, они планируют вывести массы на улицы, сделать какую-нибудь цветную революцию, переворот, — заявил Матвийчук.

По его словам, все атаки спланированы в штабах Пентагона, Лондона, а реализовать их придется Украине.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрелов ВСУ Белгородской области 3 июня погибли две женщины. По его словам, пожилая женщина погибла в Новой Таволжанке, другая скончалась в поселке Безлюдовка. Еще два человека в населенных пунктах получили ранения.

До этого Гладков сообщил, что ночь в регионе была беспокойной — над Белгородом сработала система ПВО. По его словам, наиболее тяжелые последствия обстрелов были зафиксированы в Валуйском и Шебекинском округах.