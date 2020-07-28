Власти Саратовской области ужесточат масочный режим

https://static.news.ru/photo/4563f61e-d0f8-11ea-8dff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Масочный режим в Саратовской области, где ежедневно регистрируются свыше 90 случаев заражения коронавирусом, необходимо ужесточить, заявил губернатор региона Валерий Радаев в ходе заседания координационного совета по противодействию COVID-19.

Ситуация к лучшему не меняется, это очевидно. Поэтому поручаю председателю правительства, руководителю штаба по борьбе с коронавирусом совместно с управлением Роспотребнадзора рассмотреть необходимость точечного усиления ограничительных мер. Жёсткий масочный контроль должен быть там, где высоки риски заражения и систематически не соблюдаются санитарные нормы. Штабу такую работу нужно организовать уже завтра, — сообщил Радаев, слова которого приводит РИА Новости.

По словам губернатора, в Саратовской области по-прежнему сохраняется стабильность ежедневной статистики. При этом, согласно данным на 28 июля 2020 года, новые случаи COVID-19 зафиксированы только в двух районах — Саратовском и Аткарском. В то же время на областной центр приходятся 93 заболевших.

В свою очередь руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова в ходе заседания уточнила, что каждый день в Саратовской области регистрируются по 94-96 новых случаев заражения коронавирусом.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 9 111 случаев COVID-19, в том числе 96 за минувшие сутки. От коронавируса скончались 56 пациентов, выздоровели 5 369.

В Саратовской области до 31 июля установлен запрет на все массовые мероприятия и работу бассейнов. Предприятия общественного питания могут работать на открытых площадках без обслуживания посетителей в помещениях, также в регионе открылись музеи и турбазы. Все местные жители обязаны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. В настоящее время на карантин закрыто село Новополеводино Балаковского района.

Ранее NEWS.ru писал, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах. Об этом 28 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.