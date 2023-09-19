Власти подтвердили обстрел ВСУ поселка Суземка Богомаз подтвердил обстрел ВСУ поселка Суземка под Брянском

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил в Telegram, что ВСУ обстреляли поселок Суземка. Ранее информацию о том, что ВСУ ударили по Суземке из ракетных установок «Град», сообщил Telegram-канал SHOT. По словам Богомаза, в результате атаки были повреждены три жилых дома, одно нежилое здание и автомобиль. Пострадавших нет.

ВСУ обстреляли поселок Суземка. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены три домовладения, нежилое здание и один автомобиль. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал брянский губернатор.

Накануне Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли удар по приграничному населенному пункту Каменский Хутор на юге Брянской области. По его словам, в результате обстрела пострадала жительница села 1941 года рождения. Ее доставили в больницу.

До этого брянский губернатор рассказал, что украинские военные обстреляли село Лемешовка Севского района. По его словам, повреждения получил зерносушильный комплекс. Никто из мирных жителей в результате атаки не пострадал.

13 сентября Богомаз сообщил, что два украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область. Дроны были сбиты силами противовоздушной обороны над Унечским районом.