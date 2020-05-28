Власти Москвы раскрыли подробности парада Победы

https://static.news.ru/photo/d6ffb712-a0fa-11ea-98fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет, — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Собянин.

Также он выразил надежду, что к 24 июня ситуация по коронавирусу в Москве улучшится.

Как писал NEWS.ru, в параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня 2020 года в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны, примут участие около 15 тысяч офицеров и солдат, а также 400 единиц наземной и воздушной техники. Некоторые подразделения из регионов, где эпидемиологическая ситуация остаётся сложной, будут заменены на расчёты Западного военного округа и столичного гарнизона. Заболевших COVID-19 заменят на тех, кто готовится к маршу в резерве. В параде также примет участие батальон из 30 легендарных танков Т-34. Общее время парада составит около полутора часов.