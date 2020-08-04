Власти Чечни вернули из Москвы более 100 человек за недостойное поведение

https://static.news.ru/photo/8eae7884-d63f-11ea-9dd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Власти Чечни вернули на перевоспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок. С провинившимися, а также их родственниками в Грозном встретились депутат Госдумы Адам Делимханов, представители духовенства и правоохранительных органов.

Каждый день главе Республики пишут в соцсетях о проступках жителей, выехавших за пределы региона, вот, мол, ваши совершили. Кадыров не делит народ на своих и чужих, где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем, — цитирует РИА Новости Делимханова.

Он подчеркнул, что молодых людей вернули домой, чтобы при содействии родственников они осознали и исправили свои ошибки, так как их «могут использовать недоброжелатели Чечни в своих целях». По его словам, ребятам никто не мешает учиться и работать, их просят только следить за своим поведением, не нарушать закон и вести себя достойно в любом месте и при любых обстоятельствах.

Делимханов также сообщил, что нарушителей порядка будут перевоспитывать трудом — их задействуют в различных работах на улицах городов и районов Чечни.

Как писал NEWS.ru, блогер из Чечни Зелимхан Зелимханов извинился перед москвичом Святославом Коваленко. Причиной стала произошедшая ранее встреча, на которой он избил своего оппонента. Конфликт начался в начале июля, когда житель столицы в одном из своих видео на YouTube написал, что не уважает Зелимханова. В ответ чеченец назначил встречу в московском районе Митино. Он привёл на неё четверых друзей, и они избили Коваленко. Нападавшие сняли драку на видео. Ролик был опубликован на YouTube, после чего им заинтересовались полицейские. Нападавший попросил своего друга Умара в ответ написать заявление на Коваленко за разжигание межнациональной розни. Инцидент заметил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с произошедшим. После этого в Сети появилось видео, на котором Зелимханов приносит извинения Коваленко. Кроме того, Зелимханов удалил свой канал на YouTube.