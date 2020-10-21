Власти Благовещенска разрешили угрожать смертью людям без масок

https://static.news.ru/photo/7e71a396-13a3-11eb-bf77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mash | Мэш/vk.com

Рекламщики Благовещенска развесили в городе плакаты, которые обещают скорую смерть и поминки людям, которые пренебрегают санитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях распространения коронавируса.

Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья, — сообщают баннеры, развешанные на улицах Благовещенска.

Подобный «креатив» был согласован с администрацией города — мэр был обеими руками «за». Чиновники в рекламе не видят ничего плохого. Они утверждают, что ситуация с коронавирусом в регионе серьёзная, потому жёсткая пропаганда не помешает, передаёт портал argumenti.ru.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский посоветовал горожанам выталкивать из общественного транспорта людей без масок. Он отметил, что количество новых случаев коронавируса растёт, что может привести к введению новых ограничений.

По данным на 21 октября, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 15 700 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 447 335 заболевших. Лидером по количеству заражённых остаётся Москва — 4389 новых случаев за сутки. Следом идут Санкт-Петербург — 684 заболевших, и Подмосковье — 466. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 317 человек. Общее количество летальных исходов достигло 24 952. Число выздоровевших увеличилось на 10 952, до 1 096 560 человек, писал NEWS.ru.