В Запорожской области назвали число уехавших из обстреливаемых районов Рогов заявил, что около 14 тыс. жителей Запорожской области покинули обстреливаемые районы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 14 тысяч жителей Запорожской области были вынуждены покинуть области из-за обстрелов, передает ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он подчеркнул, что переезд мирных жителей на юг региона осуществляется по их собственному желанию, и добавил, что люди обеспечиваются всем необходимым.

Все населенные пункты, находящиеся у линии боевого соприкосновения, на относительно небольшом удалении от передовой, везде так или иначе фиксируются прилеты снарядов, — заключил Рогов.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что не может подтвердить информацию о применении ВСУ химических боеприпасов, от которых после вдоха теряют сознание. Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что украинские войска применили химоружие на Ореховском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области мужчину, который готовил теракты на территории региона. В частности, он собирался совершить покушение на начальника отдела полиции поселка Кирилловка Юрия Балибина. Перед задержанием подозреваемый открыл огонь по сотрудникам ФСБ, однако вскоре был обезоружен.