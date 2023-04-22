Рогов: украинские военные массово переходят на сторону России

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военные массово переходят на сторону России на запорожском участке фронта, сообщил РИА Новости глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что на днях сдались в плен восемь военнослужащих из 110-й бригады территориальной обороны украинской армии.

Украинские военные на запорожском участке фронта массово переходят на сторону России. Такие случаи особенно участились в последнее время. Люди больше не хотят воевать за режим Зеленского, — сказал Рогов.

21 апреля он сообщил, что украинские военные попытались применить против ВС РФ химическое оружие на Запорожском направлении. По словам Рогова, один из российских военнослужащих пострадал.

Ранее военный эксперт, полковник Сергей Хатылев предупредил, что ВСУ готовы использовать химическое оружие из-за собственного бессилия. Он отметил, что Киев действует под прикрытием США, ища любые альтернативы противостоять российской армии, которая активно уничтожает поставляемое Украине вооружение.