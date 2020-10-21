В Южно-Сахалинске девушки организовали фотосессию в луже

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В Южно-Сахалинске девушки решили организовать необычную фотосессию в одной из городских луж. При этом представительницы прекрасного пола вооружились досками для sup-сёрфинга.

По словам девушек, таким образом они пытаются привлечь внимание общественности к проблеме дворов областного центра.

А где ещё можно погонять на досках и наделать классных фоток с отдыха в нашем городе, как не в луже во дворе дома 111-Б по улице Украинская?, — говорится в соответствующем Instagram-посте.

Ранее NEWS.ru писал, что коммунальщики Южно-Сахалинска оборвали звёздный блогерский старт огромной лужи, которая стала достопримечательностью не только города, но и Instagram. Рабочие засыпали дорогу на придомовой территории спустя всего несколько дней после того, как в соцсети появился аккаунт от имени мини-водоёма.

Как сказано в одной из первых записей, лужа была на этом месте 25 лет.