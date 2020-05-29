В Великом Новгороде обрушилась облицовка стены кремля

https://static.news.ru/photo/ccd41930-a1a5-11ea-86ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Gritsuk/Global Look Press

В Великом Новгороде около Водных ворот кремля обрушилась часть облицовки площадью около 25 квадратных метров. Об этом сообщила глава отдела реставрации Новгородского государственного музея-заповедника Ирина Верман.

Предположительно, обрушение облицовки стены кремля произошло сегодня утром. Никто не пострадал. Площадь обрушения — примерно 25 квадратных метров, — передаёт её слова РИА Новости.

Верман отметила, что в настоящее время на месте работают специалисты МЧС, эксперты и реставраторы.

Она также сообщила о госэкспертизе на реставрацию данной части кремля. Общая стоимость всех работ по реставрации оценивается в более чем 400 миллионов рублей.

Так как Новгородский кремль — это памятник международного значения, он входит в список ЮНЕСКО, то деньги должны быть выделены Минкультом по специальной программе, — заключила Верман, комментируя стоимость ремонта восстановления облицовки.

Как ранее писал NEWS.ru, штормовой ветер, начавшийся в Кузбассе в ночь на 27 мая, за несколько часов повредил около 150 крыш зданий и повалил 280 деревьев, жители сообщают и о других разрушениях.