В Татарстане ограничили движение автобусов и грузовиков на федеральных трассах из-за непогоды, сообщили в Госавтоинспекции республики. Ограничения начали действовать с 17:00, их снимут, как только улучшатся погодные условия.

В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Республики Татарстан вводится временное ограничение движения автобусов. На автомобильных дорогах федерального значения, проходящих по территории республики, вводится временное ограничение движения грузового транспорта и автобусов. Ограничения вводятся с 17:00 11 декабря 2022 года до улучшения погодных условий, — говорится в сообщении.