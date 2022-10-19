В спецназе «Ахмат» заявили о продвижении в Соледаре Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о продвижении спецназа на километр в Соледаре

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Секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами «Ахмата» на Донецком направлении, заявил, что бойцы спецназа и Народной милиции ЛНР продвинулись в Соледаре в ДНР. Только за 18 октября российские силы продвинулись на один километр, отметил он в беседе с РИА Новости.

Мы каждый день двигаемся вперед. Только за вчерашний день в Соледаре мы продвинулись на расстояние порядка одного километра, — подчеркнул Алаудинов.

Он добавил, что для продвижения в городских условиях города такое расстояние является очень хорошим результатом. Также командир «Ахмата» заявил, что на данном направлении пытались провести контрнаступление ВСУ. Их попытки оказались безуспешными, украинская сторона потеряла большое количество техники и сил.

Мы наряду с тем, что отбивали контрнаступления, и сами двигались вперед, — пояснил Алаудинов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Москва не раз предупреждала Киев о том, что «конкретные меры в ходе СВО еще не приняты». Тем не менее российскую сторону игнорировали. По его словам, теперь условия будет диктовать Россия и «мало не покажется никому».