В Швеции заявили об исторической принадлежности Крыма России

https://static.news.ru/photo/72c4dc7c-37be-11eb-9c99-fa163e074e61_660.jpg Крым Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Крымский полуостров всегда принадлежал России. Такое заявление сделал шведский миллиардер Дэн Стен Олссон, который считает, что Крым должен был вернуться в состав нашей страны сразу после распада СССР.

В действиях России, несомненно, есть смысл. Я считаю, что было чертовски плохой идеей не отдать русским Крым сразу после распада СССР, потому что Крым всегда принадлежал им. <...> Его передали Украине во время «пьянки» в 1954 году, — заявил бизнесмен в интервью газете Dagens Nyheter.

Олссон напомнил, что возвращение полуострова в состав России произошло из-за невыполнения НАТО обещания не расширяться за счёт бывших стран СССР. Таким образом, Россия не могла рисковать, понимая, что однажды она могла бы столкнуться с невозможностью разместить военно-морскую базу в Крыму. По мнению шведа, это стало бы для РФ «концом нации».

Возвращение Крыма произошло в марте 2014 года по итогам проведённого на полуострове референдума. Несмотря на это, Украина отказывается признавать Крым российским, называя его «временно оккупированной территорией». Правомерность присоединения полуострова к РФ отрицают и правительства многих других государств, в их числе власти Швеции.

Москва, вместе с тем, подчёркивает, что процедура прошла в полном соответствии с международным правом. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российскому рок-музыканту, актёру и поэту Петру Мамонову запретили въезд на Украину на три года. Причиной стали поездки Мамонова в Крым с концертами.