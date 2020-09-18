В Севастополе вновь ввели обязательный масочный режим

https://static.news.ru/photo/d5e13cec-f9a7-11ea-9595-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе вернули обязательный масочный режим в публичных местах в целях недопущения распространения коронавируса.

Соответствующее распоряжение озвучил губернатор города Михаил Развожаев на заседании городского оперативного штаба по противодействию заболеванию. По его словам, после отмены ряда ограничительных мер на фоне стабилизации ситуации с COVID-19 из соответствующего указа было убрано обязательство носить маски.

Прошу внести в указ обратно обязательство ношения масок в закрытых помещениях, транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и всё, что с этим связано, — сказал он.

При этом глава Севастополя отметил, что в городе пока не планируются ограничения в работе сфер экономики. Однако, подчеркнул он, ношение масок необходимо строго контролировать, передаёт РИА Новости.

Для театров, кинотеатров отдельно закупить маски, чтобы они обязательно были на входе, и обязательно требовать, чтобы маска была надета, — заявил Развожаев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на выборах главы Севастополя по итогам единого дня голосования, который прошёл 13 сентября, победу одержал врио губернатора Михаил Развожаев.