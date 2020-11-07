В Саратовской области учеников 6–11-х классов отправят на удалёнку

https://static.news.ru/photo/9e226270-2118-11eb-8065-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Школьники с 6-го по 11-й классы в некоторых городах и районах Саратовской области в течение двух недель будут учиться дистанционно. На удалённый режим образовательные учреждения перейдут со следующей недели, сообщила зампредседателя правительства региона Ирина Седова.

Речь идёт непосредственно о Саратове, а также об Энгельсском, Балаковском и Балашовском районах, уточнила она. На данном этапе предполагается, что «дистанционка» будет действовать с 9 по 23 ноября.

Прошу учащихся, их родителей и педагогов отнестись с пониманием к принятым мерам. Нам необходимо снизить нагрузку на лечебные учреждения, так как увеличивается количество семейных очагов заражения, — цитирует Седову РИА Новости.

С начала пандемии в Саратовской области подтверждены 21 872 случая заражения коронавирусом, 15 101 человек выздоровел, 168 скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в Алтайском крае школьные каникулы продлены до 15 ноября. Соответствующее решение принял губернатор Виктор Томенко.