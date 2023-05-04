В российском регионе ограничили использование беспилотников Дегтярев ограничил использование БПЛА в Хабаровском крае ради усиления безопасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Хабаровском крае ограничено использование беспилотных летательных аппаратов в целях безопасности, сообщается на сайте правительства региона. Соответствующее постановление подписано губернатором Михаилом Дегтяревым. Оно будет действовать до отдельного постановления об отмене.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев постановил ограничить на территории региона использование любых видов беспилотных воздушных судов (БВС). Решение принято в целях усиления охраны общественного порядка и общественной безопасности, — говорится в сообщении.

В постановлении сделаны исключения для БПЛА, которые используются органами госвласти и местного самоуправления, подведомственными им организациями, а также организациями, выполняющими гособоронзаказ. Допускается также использование дронов другими организациями и гражданами по договорам с органами госвласти и местного самоуправления.

При этом данным организациям рекомендовано исключить применение беспилотников на территории объектов ВПК, ТЭК, связи и транспорта. На каждый такой полет необходимо оформлять специальное разрешение.

Ранее запуски беспилотников временно запретили в Москве и Подмосковье. Аналогичное решение было принято властями Санкт-Петербурга. Там установлен запрет на полеты БПЛА в радиусе 150 км вокруг города, он будет действовать по меньшей мере до 15 мая.