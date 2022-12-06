В российской школе детей призвали повторить свершения Сталина Директор школы в Набережных Челнах призвал учеников повторить свершения сталинской эпохи

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Иосиф Сталин

Директор частной школы в Набережных Челнах Максим Евтешин, на территории которой решили установить скульптуру бывшего главы правительства СССР Иосифа Сталина, призвал учеников вдохновляться и превзойти достижения сталинской эпохи. В беседе с «Газетой.Ru» руководитель учебного заведения напомнил, что в этот временной отрезок Советский Союз был передовым с точки зрения технологий государством, в котором было бесплатное образование и медицина.

Ежегодное снижение розничных цен, обретение нашей страной ядерного оружия, предоставление государством бесплатных квартир, бесплатное образование, медицина... Пусть подрастающее поколение видит пример того, что данные достижения были возможны в нашей стране, верят и пробуют повторить и превзойти все благие свершения сталинской эпохи, — объяснил Евтешин.

При этом он не стал отвечать на вопрос, как восприняли инициативу о возведении памятника Сталину родители школьников. Евтешин отметил, что официальное открытие монумента планируется с наступлением теплого сезона.

Официальное открытие скульптуры планируется с наступлением теплого времени года. Тогда же мы сможем дать официальные комментарии и ответить на вопросы прессы, — добавил директор.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что раздел про специальную военную операцию России на Украине будет включен в школьные учебники истории. Он пояснил, что новые единые программы подписаны им и уже направлены в Минюст.