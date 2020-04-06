В России назвали самые дисциплинированные по самоизоляции города

Пермь возглавила рейтинг самых дисциплинированных городов России по соблюдению режима самоизоляции из-за распространения коронавируса.
По версии сервиса «Яндекс», который отслеживает уровень режима самоизоляции населения в российских регионах, на 6 апреля показатель Перми составляет 3,9 балла из 5. На втором месте расположился Нижний Новгород с 3,7 баллами, на третьем — Уфа с 3,6.
Индекс самоизоляции определяется при использовании приложений «Яндекса» жителями разных городов. Высокие значения говорят о том, что люди хорошо соблюдают режим карантина. Чем ниже показатель, тем больше людей на улицах,
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники московской полиции составили более 160 протоколов об административных нарушениях в отношении нарушителей режима самоизоляции, введённого из-за распространения коронавируса. Речь идёт о нарушении статьи 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор). Протоколы составлены в отношении тех, кто не имел права покидать квартиру ни при каких условиях: людей, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными коронавирусом. Теперь им необходимо заплатить штраф до 4000 рублей.
По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране, на 6 апреля, зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.
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