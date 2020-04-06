В России назвали самые дисциплинированные по самоизоляции города

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Пермь возглавила рейтинг самых дисциплинированных городов России по соблюдению режима самоизоляции из-за распространения коронавируса.

По версии сервиса «Яндекс», который отслеживает уровень режима самоизоляции населения в российских регионах, на 6 апреля показатель Перми составляет 3,9 балла из 5. На втором месте расположился Нижний Новгород с 3,7 баллами, на третьем — Уфа с 3,6.

Индекс самоизоляции определяется при использовании приложений «Яндекса» жителями разных городов. Высокие значения говорят о том, что люди хорошо соблюдают режим карантина. Чем ниже показатель, тем больше людей на улицах, передаёт «Политика Сегодня».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники московской полиции составили более 160 протоколов об административных нарушениях в отношении нарушителей режима самоизоляции, введённого из-за распространения коронавируса. Речь идёт о нарушении статьи 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор). Протоколы составлены в отношении тех, кто не имел права покидать квартиру ни при каких условиях: людей, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными коронавирусом. Теперь им необходимо заплатить штраф до 4000 рублей.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране, на 6 апреля, зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.