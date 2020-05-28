В Подмосковье сохранится ряд ограничений до 14 июня

Ограничительные меры в Подмосковье будут частично сохранены до 14 июня.
Как заявил губернатор региона Андрей Воробьёв, показатели по коронавирусу стабилизируются и медленно идут вниз, что позволило властям отметить часть ограничений.
Мы открываем парки, открываем МФЦ для физических лиц. Заработали многие предприятия, открылись компании, родители идут на работу. Все остальные ограничения в Подмосковье продолжают действовать до 14 июня, — написал Воробьёв на своей странице в социальной сети Instagram.
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NEWS.ru писал, что в Московской области начали перепрофилировать коронавирусные стационары. В них будут оказывать плановую медицинскую помощь. Это связано со снижением числа новых выявленных случаев.
Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова заявила, что в Подмосковье осенью может вспыхнуть новая волна коронавирусной инфекции. В регионе на этот случай делают запасы средств индивидуальной защиты.
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