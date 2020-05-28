В Подмосковье сохранится ряд ограничений до 14 июня

https://static.news.ru/photo/1c910dcc-a109-11ea-9153-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosreg.ru

Ограничительные меры в Подмосковье будут частично сохранены до 14 июня.

Как заявил губернатор региона Андрей Воробьёв, показатели по коронавирусу стабилизируются и медленно идут вниз, что позволило властям отметить часть ограничений.

Мы открываем парки, открываем МФЦ для физических лиц. Заработали многие предприятия, открылись компании, родители идут на работу. Все остальные ограничения в Подмосковье продолжают действовать до 14 июня, — написал Воробьёв на своей странице в социальной сети Instagram.

NEWS.ru писал, что в Московской области начали перепрофилировать коронавирусные стационары. В них будут оказывать плановую медицинскую помощь. Это связано со снижением числа новых выявленных случаев.

Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова заявила, что в Подмосковье осенью может вспыхнуть новая волна коронавирусной инфекции. В регионе на этот случай делают запасы средств индивидуальной защиты.