В Подмосковье смягчили требования к вырубке деревьев на дачных участках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской областной думе приняли решение смягчить требования к содержанию зеленых насаждений на садовых участках, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Теперь садоводам и владельцам частных участков не нужно будет получать разрешение на высадку зеленых насаждений. Кроме этого, при вырубке плодовых и декоративных деревьев и кустарников на своих участках не нужно будет получать порубочный билет, рассказали в ведомстве.

Как рассказал председатель регионального комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый, в Мособлдуму и в правительство региона поступало большое количество обращений от жителей о том, что в законодательстве прописаны излишние требования к зеленым насаждениям. Поэтому в ходе 31-го заседания ведомство внесло изменения в закон «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», которые снизили требования к содержанию зеленых насаждений, которые находятся на землях огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства.

Юрист Егор Редин ранее отметил, что сорняки на дачном участке могут грозить россиянам штрафом в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Он пояснил, что данная мера предписана частью 4 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях. По словам юриста, при назначении подобного штрафа обычно учитывают объективные факторы, в том числе отношение участка к категории земель сельскохозяйственного назначения, а также вероятность намеренного разведения сорных трав.