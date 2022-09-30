Петербургский военкомат по ошибке «увеличил» число мобилизуемых в 10 раз Число мобилизуемых в Санкт-Петербурге составило восемь тысяч человек

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Санкт-Петербурге призвали к военной службе в рамках мобилизации восемь тысяч человек, сообщил заместитель военного комиссара города Ильфат Абзалов. Ранее он оговорился и назвал число в 10 раз больше — 80 тысяч призывников, передает «Фонтанка».

При этом представитель военкомата отметил, что план по набору призывников в городе в рамках мобилизации уже выполнен на 30%. Общая информация по численности мобилизуемых является закрытой, подчеркнул он. Также Абзалов напомнил, что к призыву подлежат жители города с военными билетами категорий A и Б.

Ранее первый иск об оспаривании призыва в рамках частичной мобилизации был зарегистрирован судом в Петербурге. Иск подан к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату Фрунзенского района. Истец не согласился с решением призывной комиссии и попросил суд признать его незаконным, отменить повестку комиссариата, а также обязать вынести решение об освобождении от призыва.

До этого стало известно, что пограничники в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге получили от военкоматов списки лиц, которые подлежат частичной мобилизации. По данным издания, те, кто в них попал, не могут пройти через границу на контрольно-пропускном пункте (КПП). Призывников разворачивают обратно и отправляют в военкоматы.