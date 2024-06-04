В Петербурге задержали фаната Гитлера с приглашением на Украину В Петербурге задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу с Финляндией, чтобы потом уехать на Украину, сообщает «Фонтанка». По данным издания, 26-летний злоумышленник оказался фанатом Адольфа Гитлера.

Как стало известно изданию, во время обысков дома у задержанного обнаружили тактический нож, ремень и каску, на которых была изображена свастика, монеты с портретом Гитлера, а также пилотку с нацистской символикой, украинские шевроны, инструкцию по пересечению границы и приглашение на Украину от некоего Богдана Золотого.

По данным телеканала РЕН ТВ, правоохранители возбудили дело по уголовной статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ». Отмечается, что 31 мая он пытался попасть в Финляндию в районе погранпункта в Выборге.

Ранее планировавшего вступить в ряды ВСУ жителя Бурятии осудили за госизмену. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы. Как уточнили в ФСБ, мужчину задержали на территории Кемеровской области. Житель Бурятии ехал в сторону Украины.

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