В Петербурге задержали актёров в полицейской форме

https://static.news.ru/photo/e69e774e-ce72-11ea-b311-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали на съёмках актёров в полицейской форме. Как выяснилось, власти не были предупреждены о таком «маскараде».

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на актёра Гошу Куценко, инцидент произошёл в день репетиции парада ко Дню Военно-морского флота России. В ходе съёмок эпизода с массовкой в полицейской форме, подъехали люди в штатском и всех актёров в погонах увезли.

[Позже] всех отпустили. О протоколах пока не могу сказать, — цитирует издание одного из актёров.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов заявили, что «верховный главнокомандующий рядом, а вы цирк устроили». Отмечается, что сами съёмки были согласованы с администрацией города, однако о своих планах использовать в ходе них полицейскую форму организаторы не предупредили.

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