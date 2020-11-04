В Петербурге суточный прирост заражений COVID-19 впервые превысил тысячу

https://static.news.ru/photo/66d6489e-1e7b-11eb-8132-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Farnsworth/Global Look Press

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявлен 1031 новый случай заражения коронавирусом. Это максимальный прирост за весь период пандемии.

За последние 24 часа в Северной столице выписали из больниц по выздоровлении 527 пациентов. Жертвами инфекции стали 66 горожан, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперштаба.

Петербург занимает третье место по уровню заболеваемости коронавирусом в России. Всего в городе выявлено свыше 65 тысяч случаев заражения. Общее число выздоровевших пациентов составляет более 40 тысяч. Умерли от COVID-19 почти четыре тысячи петербуржцев.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве назвали главные проблемы в борьбе с коронавирусом — дефицит врачебных кадров и загруженность больниц. В ведомстве также отметили нехватку лекарств и сложности с диагностикой. Там призвали развивать и внедрять альтернативные организационные механизмы для поддержания качества и доступности медпомощи на высоком уровне.