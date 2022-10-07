В Петербурге отменят новогодние и рождественские мероприятия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге будут отменены общегородские мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству. Все деньги, которые удастся сэкономить, отправят на нужды добровольцев и мобилизованных, отметили в пресс-службе Смольного. Решение, как передает «Фонтанка», было принято на совещании петербургского губернатора Александра Беглова с членами местного правительства.

Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных, — говорится в сообщении городских властей.

Отмечается, что детские елки отменять никто не планирует. В списке новогодних и рождественских мероприятий, которые в этом году не состоятся, значатся концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда». Кроме того, власти отменят благотворительный вечер в Таврическом дворце.

Аналогичное решение по отмене праздничных мероприятий накануне приняли в администрации Ленинградской области. Детские праздники там тоже оставили, но из программы убраны, к примеру, новогодние корпоративы.

Ранее сотрудники «Крымской газеты» предложили главам муниципалитетов и руководителям администраций районов Крыма отменить конкурсы по закупке новогодних деревьев, гирлянд и украшений и направить эти деньги на приобретение обмундирования и технических средств для бойцов, принимающих участие в военной операции на Украине.

Инициаторы обращения считают траты на празднование Нового года несвоевременными.