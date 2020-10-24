В Пензенской области из-за коронавируса продлили школьные каникулы

Губернатор Пензенской области Иван Белозёрцев продлил каникулы для школьников на неделю из-за сложной эпидемиологической обстановки. Дети отправятся на отдых 31 октября и вернутся к учёбе 14 ноября.
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По счастью, дети в большинстве своём переносят болезнь достаточно легко, но болеют и учителя, заражаются родители, бабушки и дедушки. Две недели должны позволить улучшить ситуацию, — сообщил губернатор.
Белозёрцев также призвал родителей во время каникул не уезжать на отдых с детьми в другие регионы или страны и воздержаться от посещения общественных мест.
В Пензенской области за время пандемии выявлено 14 066 случаев COVID-19, жертвами инфекции стали 165 человек.
Ранее власти Новосибирской области приняли решение о продлении осенних каникул для школьников до двух недель из-за ситуации с коронавирусом, передавал NEWS.ru.