В Пензенской области из-за коронавируса продлили школьные каникулы

https://static.news.ru/photo/d366f946-15ec-11eb-9e2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Губернатор Пензенской области Иван Белозёрцев продлил каникулы для школьников на неделю из-за сложной эпидемиологической обстановки. Дети отправятся на отдых 31 октября и вернутся к учёбе 14 ноября.

Глава региона написал в Instagram, что продление каникул позволит «разорвать цепочку заражений, так как инкубационный период коронавируса составляет 14 дней». Белозёрцев уточнил, что в настоящее время в области у 173 школьников выявлен COVID-19.

По счастью, дети в большинстве своём переносят болезнь достаточно легко, но болеют и учителя, заражаются родители, бабушки и дедушки. Две недели должны позволить улучшить ситуацию, — сообщил губернатор.

Белозёрцев также призвал родителей во время каникул не уезжать на отдых с детьми в другие регионы или страны и воздержаться от посещения общественных мест.

В Пензенской области за время пандемии выявлено 14 066 случаев COVID-19, жертвами инфекции стали 165 человек.

Ранее власти Новосибирской области приняли решение о продлении осенних каникул для школьников до двух недель из-за ситуации с коронавирусом, передавал NEWS.ru.