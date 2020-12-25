В Омске водитель высадил из автобуса женщину в инвалидном кресле

https://static.news.ru/photo/5e8c9f38-46d7-11eb-a70c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омич пожаловался, что водитель выгнал в мороз пожилую женщину-инвалида из автобуса. Прокуратура и СК региона проверяют эту информацию.

Инцидент произошёл на маршруте 47н вечером на 24 декабря. Пожилая женщина карабкалась в салон, водитель микроавтобуса «Вектор» торопил её и советовал ей ездить на низкопольных автобусах. Наконец, когда она села, её сопровождающий вышел, чтобы сложить инвалидное кресло. В этот момент водитель закрыл двери и поехал, оставив инвалида без сопровождения. Только после того как возмущённые пассажиры подняли крик, водитель остановился и выгнал женщину на улицу. К жалобе, опубликованной в соцсетях местным жителем, прилагался номер автобуса и имя владельца маршрута.

В случае подтверждения фактов <...> будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению требований к обеспечению доступности для инвалидов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг, — цитирует РИА Новости сообщение региональной прокуратуры.

В свою очередь, личность водителя автобуса пообещали установить следователи СК по Омской области. Ведомство также сообщило о проведении доследственной проверки.

Как писал NEWS.ru, кондуктор выгнала из автобуса проспавшего свою остановку ученика начальной школы в Южно-Сахалинске. Мальчик возвращался домой со школы на общественном транспорте, уснул и был разбужен только на конечной остановке.

Поскольку автобусам запрещено разворачиваться с пассажирами в салоне, кондуктор разбудила ребёнка и высадила его в планировочном районе города. Тревогу забили родители ребёнка, пытавшиеся связаться с сыном по телефону. Но аппарат оказался разряжен, в итоге к поиску подключились волонтёры. Найти школьника удалось только через несколько часов, он попросту заблудился. Происшествие в мэрии отметили как «вопиющий случай», так как по сути ребёнок был просто оставлен в опасности.