Кондуктор выгнала из автобуса проспавшего свою остановку ребёнка

https://static.news.ru/photo/c50d7ef8-fd4e-11ea-b8e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Кондуктор выгнала из автобуса проспавшего свою остановку ученика начальной школы в Южно-Сахалинске. Мальчик возвращался домой со школы на общественном транспорте, уснул и был разбужен только на конечной остановке.

Поскольку автобусам запрещено разворачиваться с пассажирами в салоне, кондуктор разбудила ребёнка и высадила его в планировочном районе города. Никто из взрослых не посмотрел, вернулся ли школьник в салон, сообщает пресс-служба мэрии города.

Тревогу забили родители ребёнка, пытавшиеся связаться с сыном по телефону. Но аппарат оказался разряжен, в итоге к поиску подключились волонтёры. Найти школьника удалось только через несколько часов, он попросту заблудился. Происшествие в мэрии отметили как «вопиющий случай», так как по сути ребёнок был просто оставлен в опасности.

Сотрудница автопредприятия будет наказана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Новокузнецке кондуктор трамвая напал на пассажирку с инвалидностью за отсутствие маски. Очевидец опубликовал в сети видеозапись произошедшего.