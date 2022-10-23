В Новосибирске ураган сорвал крышу со здания общежития

Фото: ГУ МЧС России Новосибирская область

В Новосибирске ураган снес кровлю со здания общежития, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Из общежития эвакуированы 13 человек, включая трех детей. В самом здании временно отключены электричество и горячая вода. На месте работают оперативные службы.

Инцидент произошел 23 октября около 08:00 в Ленинском районе Новосибирска. Отмечается, что крыша здания упала на контактные линии электропередачи, а после — на припаркованные рядом автомобили. Произошел обрыв электропроводов, а также повреждена система горячего водоснабжения. Кроме того, повреждения получили два автомобиля, в момент крушения в них никто не находился.

С третьего этажа эвакуированы 13 человек, из них трое детей, с нижних этажей эвакуация не требуется. Пострадавших нет. От мэрии города прибыл автобус для обогрева эвакуированных жильцов. Для устранения последствий работают коммунальщики и местные власти. <...> Всего на происшествие от экстренных и задействованных служб и организаций реагировали 39 человек и 10 единиц техники, — говорится в сообщении ведомства.

В июле четырехлетний ребёнок скончался в Москве в результате падения на него дерева. Мальчик играл в песочнице на детской площадке. Рядом с ним была мама. В какой-то момент подул сильный ветер, и дерево упало на малыша. Спасти его не удалось, он погиб на месте.