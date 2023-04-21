В Новгородской области произошло ДТП с рейсовым микроавтобусом Рейсовый микроавтобус перевернулся в Новгородской области, четыре пассажира пострадали

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Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в Старорусском районе Новгородской области. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону. Инцидент произошел около 19:00 21 апреля на автодороге Демянск — Старая Русса — Волот. В автобусе находились 13 пассажиров и водитель.

Водитель — мужчина 1974 г.р., управляя микроавтобусом Mercedes Sprinter, выполняющим рейс по маршруту Санкт-Петербург — Великий Новгород — Старая Русса — Демянск — Марево, при объезде двигающегося в попутном направлении автомобиля совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием на проезжую часть дороги, — говорится в сообщении ГИБДД.

По данным РИА Новости, в медицинские учреждение Старой Руссы обратились семь человек. У них диагностировали ушибы и ссадины.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту ДТП.

Ранее стало известно, что на Первомайской улице в Москве машина сбила двух пешеходов на «зебре». По имеющимся данным, водитель автомобиля поворачивал налево и не заметил двух человек, переходящих дорогу. О состоянии пострадавших не сообщалось.

Также сообщалось, что 16-летний водитель на автомобиле Mercedes въехал в девять припаркованных машин в Краснодаре. По данным ГИБДД, в ДТП никто не пострадал. Нарушителю грозит штраф.