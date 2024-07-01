В небе над регионом РФ сбили семь БПЛА Смирнов: над Курской областью сбили семь дронов ВСУ

Фото: МО РФ

Над Курской областью были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов, написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его данным, атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись четыре района области. О повреждениях и пострадавших он не сообщил.

Наши бойцы ПВО сбили семь украинских БПЛА самолетного типа в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курском районах, — заявил Смирнов.

Он также напомнил, что нельзя приближаться к сбитым беспилотникам. Смирнов посоветовал вызывать сотрудников экстренных служб.

Вооруженные силы Украины с помощью FPV-дрона атаковали частный автомобиль в районе села Новое Волоконовского района, погибла четырехлетняя девочка, сообщил 30 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее дроны Вооруженных сил Украины атаковали населенные пункты Безымено, Смородино и Пороз Грайворонского городского округа, во всех случаях обошлось без пострадавших. Гладков уточнил, что в селе Безымено полностью разрушены три частных дома, поврежден неработающий магазин и линии газоснабжения. В двух частных домовладениях села Смородино выбиты окна и посечены заборы, в одном легковом автомобиле выбито заднее стекло. В селе Пороз FPV-дрон атаковал инфраструктурный объект связи, повредив его.