В Москве за сутки умерли 75 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/3914b914-0a9d-11eb-806c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 75 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 69 смертей. Общее число умерших в столице достигло 7215.

По данным на утро 6 ноября, в столице было выявлено 456 689 случаев заражения, 6253 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 1 733 440 человек (+20 582 за последние сутки), 29 887 пациентов погибли (+378 за последние сутки).

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали прекращение прироста заражений COVID-19 на начало ноября. При этом в ведомстве отметили, что на пике число выявляемых заболевших за сутки может достичь 20 тысяч.