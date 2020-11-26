В Москве в октябре значительно выросла смертность

https://static.news.ru/photo/cdf06566-3008-11eb-af58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичный департамент здравоохранения сообщил о росте смертности — в октябре в Москве умерли 13 718 человек, что на 3,26 тыс. больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Превышение смертности по отношению к среднеоктябрьской за последние три года составило 3173 случая (10 479 — в 2017-м, 10 701 — в 2018-м и 10 456 — в 2019-м), — говорится в сообщении депздрава.

Причиной «избыточной» смертности за октябрь специалисты назвали COVID-19. Основной или сопутствующей причиной смерти коронавирус признан в 3573 случаях. От COVID-19 как основной причины смерти в октябре умерли 2235 человек. Ещё 1029 жителей Москвы умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. Инфекция оказала существенное влияние на развитие основного заболевания и смертельных осложнений в 309 случаях.

Как писал NEWS.ru, система здравоохранения Москвы справляется с пандемией коронавируса, но с каждым днём работа становится всё более напряжённой, заявил мэр столицы Сергей Собянин. При этом он отметил, что в Москве достаточно лекарств для лечения пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки на территории Москвы медицинские специалисты выявили 6075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 26 ноября сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 577 177 горожан.

В течение прошедших 24 часов из московских больниц по выздоровлении были выписаны 6229 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. В общей сложности с болезнью смогли справиться 428 418 жителей города. Кроме того, в оперштабе заявили, что за период пандемии в Москве скончались 8603 пациента с коронавирусом. Вечером накануне поступила информация, согласно которой за сутки в столице умерли 73 заражённых человека.