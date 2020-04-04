В Москве продолжается перепланировка больниц для пациентов с COVID-19

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Специалисты комплекса городского хозяйства столицы продолжают заниматься перепланировкой городских больниц для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

В пяти больницах переоборудовали отделения для лечения заразившихся людей, ещё в семи эти работы продолжаются, — рассказал Бирюков «Российской газете».

По его словам, также подготовлены помещения под девять новых городских лабораторий, которые будут принимать анализы на COVID-19.

Бюрюков подчеркнул, что во время перепланировки к зданиям подводят тепло, воду, магистрали для подачи медицинских газов и электричество.

NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирусную инфекцию. Он уже прошёл клинические испытания, его можно использовать на территории России. Тест позволяет выявить не только COVID-19, но и отличить его от SARS-COV-родственных вирусов.

Всего в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.