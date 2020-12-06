В Москве ещё 5536 пациентов вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/848617b8-378d-11eb-b2f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Оперативный столичный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил, что в Москве от коронавируса вылечились ещё 5536 пациентов.

К утру 6 декабря 2020 года общее число людей, вылечившихся от инфекции, возросло до 490 844, отмечает «Москва 24».

Отсутствие коронавируса у вылечившихся пациентов проверяют с помощью специальных тестов. Все переболевшие с антителами могут стать донорами плазмы, напомнили в оперштабе.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинировать от коронавируса следует около семи миллионов жителей столицы.

Власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.