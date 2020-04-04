В Москве достали сову с чердака жилого дома

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В Москве сова залетела в подъезд жилого дома и спасателям пришлось доставать её с чердака. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.

Прибывшие по вызову добровольцы отряда «СпасРезерв» увидели, что сова сидела на решётке, которая перекрывает вход на чердак. Спасатели достали птицу с помощью петли для ловли животных и сачка.

Незваная гостья передана в департамент природопользования, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, сотрудники МЧС спасли собаку из Москвы-реки. Животное оказалось в воде у Краснохолмской набережной.