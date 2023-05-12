В Минздраве запросили 20 млрд рублей на лечение ВИЧ Минздраве: для обеспечения пациентов лечением от ВИЧ нужно дополнительно 20 млрд рублей

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Дополнительное финансирование в размере 20 миллиардов рублей требуется для обеспечения лечения пациентов, страдающих от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление Елены Максимкиной, директора центра лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения России. Общая сумма закупок составляет 31,7 млрд рублей.

Централизованные закупки лекарств для лечения ВИЧ, включая совместные случаи с гепатитами B и C, на 2023 год запланированы на сумму 31,7 млрд рублей. В то время как 8,6 млрд рублей уже были потрачены в прошлом году, примерно 13 млрд рублей будут использованы для оплаты ранее заключенных трехлетних контрактов с производителями лекарств. Для обеспечения лечения пациентов требуется дополнительное финансирование в размере по меньшей мере 20 млрд рублей, — пишет газета.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что представители ведущих общественных организаций России, занимающиеся помощью людям с хроническими вирусными гепатитами, попросили решить проблему с обеспечением пациентов с ВИЧ препаратами от гепатита C. Общественники обратились в Минздрав, указав, что с середины 2022 года россиянам с ВИЧ все чаще отказывают в бесплатном лечении гепатита C.

Американские молекулярные биологи создали двойную генную терапию на базе нобелевского геномного редактора CRISPR/Cas9. Он одновременно очищает зараженные клетки от большинства следов ВИЧ и меняет ДНК здоровых иммунных клеток так, что те становятся неуязвимыми для атак вируса.