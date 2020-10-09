В свердловском Минздраве оценили шансы на выздоровление «девочки из шкафа»

https://static.news.ru/photo/b2236fc8-0ac8-11eb-b272-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полугодовалая девочка, которую жительница Карпинска держала в шкафу, доставлена в областную детскую клиническую больницу № 1 Екатеринбурга. Её состояние медики оценивают как стабильное.

По словам врачей, у ребёнка наблюдается дистрофия третьей степени. Несмотря на это, глава Минздрава Свердловской области Андрей Круглов надеется, что девочка будет восстанавливаться максимально быстро, сообщает MK.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Карпинска держала в шкафу дочь, рождённую полгода назад. Всё это время ребёнок жил в сумке. Заморённую голодом малышку нашли случайно гости во время застолья, которое устроила 37-летняя мать. Её подруги забрали младенца и сообщили в полицию. В соцсетях также появилось видео, как несчастную малышку достают из шкафа.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о неисполнении матерью родительских обязанностей по воспитанию ребёнка. Сама она помещена в психиатрическую клинику.