В Массандровском дворце планируют масштабную реставрацию

Фото: Server Amzayev/Russian Look

В Массандровском дворце Александра III пройдет масштабная реставрация, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на слова директора ГАУК РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник» Александра Балинченко. Известно, что планируется восстановить 28 исторических скульптур, которые украшали здание, а также провести реставрационные работы как внутри дворца, так и на территории вокруг музея-заповедника.

Балинченко отметил, что инициатива реставрации Массандровского дворца получила поддержку со стороны президента России Владимира Путина. Руководитель добавил, что реставрационные работы могут затянуться на период от двух до трех лет, ведь речь идет о капитальном объекте, дворце-памятнике.

Искусствовед Ксения Коробейникова ранее рассказала, что икона «Троица» Андрея Рублева получила 61 «существенное изменение» в результате отправки на богослужение в Троице-Сергиеву лавру в июле. Согласно протоколу заседания расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи, в Троицком соборе, где временно размещалась икона, не было необходимых климатических условий, икона испытала «резкий перепад температурно-влажностного режима». Это, в частности, привело к «многочисленным шелушениям красочного слоя», которые нуждаются в срочной консервации.

Реставрационный совет призвал принять на законодательном уровне решения, закрепляющие особый статус и запрет на выдачу уникальных памятников из состава Госмузейного фонда. Также уточняется, что в ближайшее время состоится пресс-конференция, посвященная состоянию иконы.