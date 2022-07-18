В Ленобласти потерпел крушение вертолет Ми-8

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Неподалеку от города Гатчина Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-8. По предварительным данным, на его борту находились три человека, все они живы, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Авария произошла рядом с коттеджным поселком Горки-Лэнд. Момент крушения попал на видео. На кадрах видно, как вертолет вращается вокруг своей оси, постепенно снижаясь, а затем цепляет винтом землю и падает на бок.

По сведениям канала, вертолет принадлежит Росгвардии Северо-Западного военного округа. Крушение он потерпел в ходе учебно-тренировочного полёта. Предполагается, что причиной тому стал сильный ветер, закрутивший воздушное судно.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пропал вертолет Robinson, на борту которого находились три человека. Обломки воздушного судна были найдены спустя сутки. Все люди погибли. В их числе биатлонист Игорь Малиновский, который, как предполагалось, находился за штурвалом.