В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

Фото: kursk.ru

Роман Старовойт

В Курской области продлили действующий в регионе «желтый» (высокий) уровень террористической опасности еще на 15 дней, до 7 сентября, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram. Он также призвал жителей региона к бдительности. «Желтый» уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля.

В первых числах сентября в регионе планируется много важных мероприятий. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, — отметил Старовойт.

12 августа со стороны ВСУ было обстреляно село Свердликово в Суджанском районе Курской области. О пострадавших не сообщается, огневую точку противника подавили.

Ранее в результате обстрелов населенных пунктов Курской области были повреждены несколько гражданских объектов, сельскохозяйственная техника и автомобили. Основной удар пришелся на Попово-Лежачи, о пострадавших также не сообщалось. На территории тракторной бригады пострадали сельскохозяйственная техника и комбайны. Разрушен гараж, осколками было посечено несколько автомобилей, включая частные машины.