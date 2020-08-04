В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей

https://static.news.ru/photo/8d375d20-d669-11ea-a579-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Крыма готовы потратить в 25,5 миллиона рублей на эксперимент по искусственному вызову дождей над территорией полуострова.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы портала госзакупок. Предусматривается, что данные работы будут выполнятся с применением самолёта, который будет распылять над Крымом реагенты.

Исполнитель обеспечивает искусственное увеличение осадков на территории республики Крым не менее 15% от месячной (сезонной) суммы осадков, — говорится в документе.

Отмечается, что самолёт должен быть оборудован азотным генератором и устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром. Летать предстоит в предгорных и горных зонах Симферопольского и Белогорского районов Крыма. Работы должны вестись с момента заключения контракта до 15 декабря. Общий планируемый налет самолета — не менее 25 летных часов.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что нынешний год в регионе стал одним из самых засушливых за последние 150 лет наблюдений.

NEWS.ru писал, что до 2014 года Крым получал до 85% воды с территории Украины. После присоединения полуострова к России поставки прекратились, что заставило крымских аграриев перейти на подземные источники воды. Сообщалось также, что дефицит пресной воды в Крыму можно восполнить за счёт строительства на полуострове морских опреснительных станций.